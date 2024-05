Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: la division Consumer Finance change de nom information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait savoir que sa division Crédit Agricole Consumer Finance franchit une nouvelle étape et adopte un nouveau nom : Crédit Agricole Personal Finance & Mobility.



Ce nouveau nom reflète l'évolution de ses activités qui place la gestion du pouvoir d'achat, les transitions énergétiques et la mobilité au coeur de son modèle et incarne ses ambitions de devenir un leader du financement personnel et le leader de la mobilité électrique en Europe.



Selon Crédit Agricole, ce nouveau nom permet d'exprimer plus clairement comment la structure accompagne ses 17 millions de clients dans 22 pays pour rendre possibles leurs projets.







Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.10%