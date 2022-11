Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Crédit Agricole: l'UE autorise la co-acquisition de Bluevia information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 12:48

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint de Bluevia Fibra S.L. (' Bluevia ') par Telefónica S.A., Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (' Predica ') et Vauban Infrastructure Partners S.C.A. (' Vauban ').



Blueviava opérer et exploiter un réseau fiber-to-the-home (FTTH).



Telefónicaest active dans les secteurs des télécommunications, des médias et du divertissement, et se concentre sur les services de téléphonie filaire et sans fil.



Predicaest une compagnie d'assurance vie et de santé détenue par le Groupe Crédit Agricole.



Vaubanest une société de gestion européenne spécialisée dans les investissements infrastructures.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne souleverait pas de problème de concurrence, étant donné que l'opération ne crée aucun chevauchement horizontal ou vertical parmi les parties à la concentration.