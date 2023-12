Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: l'UE approuve une acquisition en Italie information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 17:22









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de BBPM Assicurazioni, Vera Assicurazioni et Vera Protezione, toutes trois basées en Italie, par le groupe Crédit Agricole basé en France et par Banco BPM Group, basé en Italie.



La transaction concerne principalement le secteur de l'assurance en Italie.



La Commission a conclu que la concentration envisagée soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de la position de marché limitée résultant de la transaction proposée.







Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.37%