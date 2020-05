CREDIT AGRICOLE : l'AG approuve la mise en réserve de l'intégralité du résultat 2019

(AOF) - L'Assemblée générale du Crédit Agricole a approuvé à 99,92% l'affectation à un compte de réserves de l'intégralité du résultat de l'année 2019 en application de la recommandation faite aux banques sous sa supervision par la Banque centrale européenne.

Comme indiqué le 1er avril 2020, le Conseil réexaminera dans le courant du deuxième semestre, les orientations en matière de distribution aux actionnaires en envisageant, si cela est possible alors, soit le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 soit une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a nommé aux fonctions d'administrateur, Marie-Claire Daveu, en remplacement de Christian Streiff atteint par la limite d'âge statutaire.

Pierre Cambefort remplace Véronique Flachaire, qui a fait valoir ses droits à la retraite, Pascal Lheureux remplace François Thibault atteint par la limite d'âge statutaire et Philippe de Waal remplace de Philippe Boujut, atteint par la limite d'âge statutaire.

L'Assemblée générale a également renouvelé les mandats de Mmes Caroline Catoire, Laurence Dors, Françoise Gri, Catherine Pourre, et de MM. Daniel Epron, et Gérard Ouvrier-Buffet.

