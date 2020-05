Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : l'AG a approuvé toutes les résolutions Cercle Finance • 13/05/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale des actionnaires de Crédit Agricole S.A., s'est tenue aujourd'hui. Cette assemblée s'est déroulée hors la présence physique de ses actionnaires. L'Assemblée générale a approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. ' Le Conseil réexaminera dans le courant du deuxième semestre, les orientations en matière de distribution aux actionnaires en envisageant, si cela est possible alors, soit le paiement d'un acompte sur dividende sur les résultats 2020 soit une distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves ' indique le groupe.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -2.56%