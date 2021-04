CREDIT AGRICOLE italia détient plus de 90% du capital de CREVAL

La banque souligne que les conditions de cette acquisition " respectent pleinement les critères stricts de discipline financière de Crédit Agricole. Le retour sur investissement est attendu supérieur à 10% d'ici la troisième année, en incluant uniquement les synergies de coûts et de financement. Elle aboutira à une relution du bénéfice par action au niveau de Crédit Agricole S.A. à partir de 2022 et elle aura un impact limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole S.A. à environ -20 points de base.

(AOF) - Crédit Agricole Italia a indiqué qu'environ 90,94% des actions CreVal faisant l'objet de l'offre et représentant environ 88,71% du capital social de CreVal ont été apportées à l'offre pendant la Période d'Acceptation. Il s'agit de résultats provisoires. Par conséquent, et compte tenu de la participation de 2,45% dans déjà détenue dans la banque italienne, Crédit Agricole Italia détiendra au total environ 91,17% du capital de CreVal, ce qui est supérieur à l'objectif de 90% visé.

