Crédit Agricole : investit Tik Tok pour cibler les jeunes Cercle Finance • 22/03/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole souhaite réaffirmer son engagement en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes à travers Youzful, une plateforme 100% digitale dédiée à l'emploi et à l'orientation qui vise à connecter les jeunes avec les entreprises et les professionnels qui recrutent. Pour faire connaître cette plateforme auprès des 18-30 ans, le Crédit Agricole a choisi de s'adresser à eux sur Tik Tok dès le 17 mars, en lançant le #YouzfulChallenge. Le principe est simple : les utilisateurs de la plateforme devront activer le filtre Youzful spécialement créé pour l'occasion, commencer à se filmer en tenue décontractée, puis faire le signe de la victoire pour débloquer la transition et dévoiler la tenue de leur job de rêve. Depuis le 15 mars, Crédit Agricole met aussi à l'honneur Youzful avec un dispositif d'affichage classique et digital sur l'ensemble du territoire national complété de différents leviers digitaux (réseaux sociaux, vidéo, display classique, streaming audio et SEA)

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.58%