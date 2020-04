CREDIT AGRICOLE intensifie son soutien aux agriculteurs pendant la crise du Coronavirus

(AOF) - Le Crédit Agricole a adapté son dispositif d'accompagnement des clients aux particularités du marché des agriculteurs. Il intensifie ses actions pour accompagner ses clients exploitants agricoles en difficulté, du fait de la crise sanitaire.

Plusieurs mesures d'accompagnement sont mises à leur disposition : prêts garantis par l'Etat à un taux de 0% et sans frais de dossier (hors frais de la garantie d'Etat); pauses sur les remboursements de crédits sans frais supplémentaires (hors intérêts du contrat initial), y compris pour les financements du matériel agricole (prêts Agilor); report d'échéances pour les crédits-bails mobiliers ou immobiliers jusqu'à 6 mois sans majoration de taux et sans frais de gestion; procédures accélérées d'accord de crédits en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes et aménagement des contrats d'affacturage pour les clients, au cas par cas, sans frais de dossier.

