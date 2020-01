Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : intégration d'une initiative sur lhydrogène Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce rejoindre l'Hydrogen Council, initiative mondiale de place sur l'énergie hydrogène, qui rassemble plus de 80 acteurs des secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie et de la finance Cette participation permet à la banque de contribuer, par l'accompagnement de ses clients, au développement de cette énergie de transition et ainsi à l'atteinte des objectifs climat du Groupe Crédit Agricole, en ligne avec l'Accord de Paris. Une équipe sectorielle dédiée à l'énergie hydrogène a été mise en place au sein de Crédit Agricole CIB au niveau mondial. La banque proposera des solutions de financement et de conseil sur-mesure et s'appuiera pour cela sur sa plateforme de distribution mondiale.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.68%