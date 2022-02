Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: hausse de 40% du RNPG sous-jacent annuel information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 08:19









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe sous-jacent en augmentation de 40,2% à 5,4 milliards d'euros, avec une baisse significative du coût du risque et un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 13,7% à 9,05 milliards.



A 22,65 milliards d'euros, le produit net bancaire sous-jacent a augmenté de 9,1% par rapport à l'année 2020, hausse des revenus qui s'explique par un effet périmètre (+7,1% à périmètre constant) et par le dynamisme de l'activité des métiers.



Affirmant ainsi avoir atteint ses objectifs PMT 2022 dès l'année écoulée, l'établissement financier propose un dividende 2021 de 1,05 euro par action (0,85 euro liés au pay-out de 50% et 0,20 euro au rattrapage 2019).





