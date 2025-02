Crédit Agricole, Getlink, TotalEnergies ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Bonduelle

Sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2024, le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2024-2025 du groupe Bonduelle s'établit à 1,119 milliard d'euros contre 1,139 milliards d'euros au premier semestre de l'exercice précédent, soit une baisse de 1,5% en données comparables et de 1,7 % en données publiées. Les évolutions des devises ont pesé marginalement sur la croissance de l'activité (-0,2%).

Colas

Colas, filiale du groupe diversifié Bouygues, a annoncé avoir remporté au Maroc, auprès de l'Office national des chemins de fer, trois contrats pour le développement d'une ligne ferroviaire à grande vitesse, pour un montant total de 430 millions d'euros. Signés le mois dernier, ces contrats concernent des chantiers entre les villes marocaines de Kénitra et Casablanca, qui "visent à étendre le réseau ferroviaire jusqu'à Marrakech avec des infrastructures de classe mondiale", en prévision de l'accueil de la Coupe du monde de football en 2030.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA a fait état ce mercredi de résultats records et supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre, tirés par ses activités d'assurances et de gestion d'actifs ainsi que sa banque de financement et d'investissement (BFI). Le groupe bancaire a dégagé un résultat net part du groupe de 1,69 milliard d'euros, en progression de 27%, là où le consensus ciblait 1,32 milliard d'euros. Le produit net bancaire est ressorti en hausse de 17% à 7,1 milliards d'euros alors que les analystes prévoyaient 6,53 milliards d'euros.

Figeac Aéro

Le sous-traitant pour le secteur de l'aéronautique, qui divulguera son chiffre d'affaires du troisième trimestre, annonce que sa filiale américaine, Figeac Aéro North America, a remporté un nouveau contrat auprès de GKN Aerospace, portant sur des revêtements d'ailes pour le programme d'avions d'affaires Gulfstream G500. Sur la base des cadences de production actuelles, la valeur du contrat est estimée à plus de 5 millions de dollars. Figeac Aéro North America produira pour GKN Aerospace des pièces de revêtements inférieurs d'ailes de grande taille pour l'avion d'affaires Gulfstream G500.

Getlink

Getlink a annoncé mercredi la remise en service progressive de l'interconnexion ElecLink, un câble électrique qui relie le Royaume-Uni et la France en passant par le tunnel sous la Manche. "Les travaux de remise en état du câble sont désormais finalisés et ElecLink réalise la dernière phase d'évaluation et de tests permettant une remise en service graduelle de l'interconnexion à partir du 5 février 2025", a indiqué Getlink dans un communiqué.

Herige

Herige annonce au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 99,2 millions d'euros en baisse de 8,5%, par rapport à la même période de l'exercice 2023. Ce recul reflète un marché de la construction neuve toujours fortement dégradé, marqué par une baisse des mises en chantier de logements individuels purs sur 12 mois (-32,8%). Aussi, le contexte économique morose est accentué par l'absence de visibilité politique concernant les aides d'accompagnement au secteur de la rénovation. Sur 2024, le chiffre d'affaires est en retrait de 11,9%, atteignant 406,1 millions d'euros.

JCDecaux

JCDecaux a annoncé son intention de doubler le parc de mobiliers urbains digitaux 2m² à Londres. Cet investissement positionnera plus encore la communication extérieure comme un média puissant, avec l'installation de 1 000 nouveaux écrans du London Digital Network (LDN), portant le total à 2 000 écrans. Ces implantations seront réalisées dans des quartiers tels que Battersea, Canning Town, Elephant and Castle, King's Cross, Wandsworth et Wembley. Environ 670 de ces écrans innovants vont être installés sur les arrêts de bus de TfL à travers Londres.

Mersen

Mersen annonce la signature d'un financement de type placement privé USPP auprès d'investisseurs nord-américains de premier plan. Ce financement est composé d'une tranche d'un montant de 100 millions de dollars américains à échéance 10 ans et d'une tranche d'un montant de 90 millions d'euros à échéance 7 ans. Les fonds seront disponibles au mois d'avril 2025 et remboursables in fine. Cette opération a pour objectif d'allonger la maturité moyenne des utilisations de financements du Groupe, portée désormais à près de 5,5 ans, de supporter le plan 2029.

Saint-Gobain

Saint-Gobain annonce un investissement de 40 millions d'euros pour agrandir et décarboner son usine d'isolation située à Azuqueca, près de Madrid, en Espagne. Cet investissement permettra de moderniser la ligne de production de laine de roche et d'installer un four électrique de dernière génération en remplacement de l'actuel, alimenté par des énergies fossiles. L'usine d'Azuqueca sera la première du groupe à avoir une ligne de production électrique de laine de roche.

Soitec

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

TF1

A compter du 1er avril, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce occupera le poste de directrice communication et marques du groupe TF1. Elle succède à Maylis Carçabal, promue directrice de la communication du groupe Bouygues. Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce aura pour mission de définir et de mettre en œuvre la stratégie de communication et des marques du groupe, dans l'objectif d'en accompagner la stratégie d'accélération digitale et les développements futurs.

TotalEnergies

TotalEnergies a fait état de résultats en recul au titre du quatrième trimestre 2024, marqués par une baisse de prix du pétrole et des marges de raffinage, mais supérieurs aux attentes. Sur la période octobre-décembre, le groupe pétrolier a enregistré un résultat net ajusté de 4,4 milliards de dollars (contre 4,2 milliards de dollars de consensus), en retrait de 15,7%, un Ebitda ajusté de 10,5 milliards, en baisse de 10% et une production de 2,427 millions de barils par jour, en diminution de 1,4%.

Valneva

Valneva a annoncé que l'autorité de santé britannique Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) a accordé une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni à IXCHIQ, le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya. Le vaccin à dose unique de Valneva est indiqué pour une immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Le vaccin sera produit sur le principal site de production de Valneva à Livingston en Écosse.

Verallia

Le conseil d'administration de Verallia s'est réuni le 4 février 2025 suite à l'annonce de BWGI confirmant qu'il examine une potentielle offre publique d'achat visant la totalité des actions de la société que BWGI ne détient pas, sans intention de retirer le groupe de la cote. Dans l'attente de la soumission d'une proposition incluant les termes détaillés de l'offre, le conseil a constitué un comité ad hoc en son sein, composé exclusivement de membres indépendants du conseil d'administration.