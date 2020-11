Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : 'gap' au-dessus de 9E, se hisse vers 9,2E Cercle Finance • 23/11/2020 à 14:22









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole ouvre un 'gap' au-dessus de 9,006E, et se hisse vers 9,2E, retraçant la résistance majeure des 9,28E des 8 juin et 21 juillet (et ex-plancher de la période de Noël de décembre 2018). En cas de franchissement, pas d'obstacle notable avant le comblement du 'gap' des 11,25E du 27 février puis la zone de résistance des 11,4E.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.86%