Crédit Agricole : gagne +3%, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 06/07/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 3% profitant du conseil d'Oddo BHF sur la valeur. Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'achat' sur Crédit Agricole (CASA) avec un objectif de cours ajusté de 10,9 à 10,5 euros, soit un potentiel de hausse de 20% pour le titre, le bureau d'études jugeant l'établissement bancaire 'bien positionné face à la crise'. 'Le business model profitable et diversifié apparait comme un atout pour CASA pour affronter la crise COVID, notamment dans le contexte de taux d'intérêt durablement bas en Europe', explique l'analyste en charge du dossier. Oddo BHF met aussi en avant que CASA affiche une 'solvabilité très solide', ainsi qu'une 'volonté très claire du groupe de maintenir une politique de dividende attractive en dépit de la recommandation de la BCE'.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.80%