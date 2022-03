Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : franche cassure du support des 11,26E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 14:45









(CercleFinance.com) - Credit Agricole valide une franche cassure du support des 11,26E et s'enfonce sous 10,7E: c'est un signal d'alerte à la baisse sérieux mais la séance n'est pas terminée (dans des marchés aussi volatiles, 5% se perdent ou se gagnent en un clin d'oeil).

Le Credit Agricole pourrait dans la foulée revenir combler le 'gap' des 10,25E du 12/02/2021, puis celui des 9,72E du 10/02/2021 avant de tester le fort support des 8,75E du 27/01/2021.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -6.66%