Crédit Agricole : forte hausse des résultats au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 43,1% à 932 millions d'euros au titre du premier trimestre 2021, avec notamment un coût du risque en chute de 38,2% à -384 millions. Le résultat brut d'exploitation sous-jacent a augmenté de 14% à 1,8 milliard d'euros (+19,1% hors FRU), pour des revenus sous-jacents en hausse de 7,2% à 5,51 milliards, soutenus en particulier par le pôle gestion de l'épargne et assurances (+20%). La banque revendique en outre une position de capital 'très confortable', avec un ratio CET1 CASA de 12,7% à fin mars, soit 4,8 points de pourcentage au-dessus du SREP, mais en baisse de 0,4 point de pourcentage.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.67%