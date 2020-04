Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : fonds d'aide pour les personnes âgées Cercle Finance • 08/04/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Face à la crise sanitaire, Crédit Agricole annonce dédier 20 millions d'euros pour financer des mesures pour protéger les personnes âgées, soutenir les soignants dans les Ehpad et les auxiliaires de vie à domicile qui sont engagés à leurs côtés. Porté entre autres par la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement, ce fonds de solidarité pour les personnes âgées sera également ouvert à la contribution volontaire des collaborateurs et des élus du Groupe Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.94%