Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : financement de 1,1 MdE pour SDAIF Cercle Finance • 07/10/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce avoir finalisé avec succès la syndication d'un financement de 1,1milliard d'euros pour SDAIF (Société de Développement pour l'Accès à l'Infrastructure Fibre) - une joint-venture entre Vauban Infrastructure Partners (51%) et Bouygues Telecom (49%). Le financement arrangé par Crédit Agricole CIB comporte des facilités de capex de 880 millions d'euros à 20 ans. ' C'est le premier financement fibre associant des échéances aussi longues à des montants aussi importants. 400 millions d'euros ont fait l'objet de placements privés auprès d'investisseurs internationaux en dette infrastructure, le solde étant syndiqué auprès de banques commerciales '. ' Le projet - dont le nom de code est Astérix - a pour objectif d'accélérer le déploiement de la fibre dans les foyers des régions françaises moyennement denses '.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.47%