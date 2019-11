Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : finance le nouveau site d'InnovaFeed Cercle Finance • 27/11/2019 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole et InnovaFeed, spécialisé dans la production d'insectes à destination de l'alimentation animale, annoncent aujourd'hui la signature d'un nouvel accord de financement d'un montant de 7,5 millions d'euros. Ce financement doit contribuer à la construction du nouveau site de production de l'entreprise, basé à Nesle dans les Hauts de France. 'Ce site, dont la mise en service est prévue pour le 1er semestre 2020, constituera une première mondiale de par son ambition (une capacité de prodution inédite de 10.000 tonnes par an) et son modèle d'économie circulaire créateur de valeur pour la région des Hauts-de-France (plus de 100 emplois industriels créés localement)', précise Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.48%