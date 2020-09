Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : finalise la cession de ses 4% de BSF Cercle Finance • 28/09/2020 à 17:25









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Crédit Agricole CIB) annonce avoir finalisé la cession des 4% qu'elle détenait toujours au capital de la Banque Saudi Fransi (BSF) pour laquelle toutes les approbations réglementaires ont été obtenues. Deux investisseurs institutionnels liés au gouvernement saoudien ont acquis la participation du Crédit Agricole CIB dans BSF au prix de 30 riyals saoudiens (SAR) par action, pour une contrepartie totale de 1 450 millions de SAR, soit environ 332 millions d'euros. S'exprimant sur l'engagement du Crédit Agricole en Arabie saoudite, Jacques Ripoll, directeur général du Crédit Agricole CIB, indique que la banque avait initié un processus pour demander une licence qui lui permettra d'opérer sur les marchés de capitaux saoudiens.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.78%