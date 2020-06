Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : finalise l'acquisition de Linxo Group Cercle Finance • 17/06/2020 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole finalise l'acquisition de Linxo Group, la fintech leader en France des services d'agrégation de comptes et d'initiation de paiements. Le groupe Crédit Agricole détient plus de 85% du capital de la fintech. Le solde du capital reste détenu par les dirigeants et fondateurs, qui sont associés au développement de l'entreprise. ' L'acquisition de cet acteur majeur de l'agrégation de comptes bancaires en France et partenaire historique du groupe Crédit Agricole, nous permet de mettre en oeuvre notre stratégie visant à proposer aux clients des banques du Groupe des services de paiement innovants aux meilleurs standards du marché ', a déclaré Bertrand Chevallier, Directeur général de Crédit Agricole Payment Services.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.48%