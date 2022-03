Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: exposition limitée en Ukraine et en Russie information fournie par Cercle Finance • 07/03/2022 à 09:21









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a mis en avant lundi des expositions 'limitées' en Ukraine et en Russie, où le groupe est présent par l'entremise de deux filiales.



Dans un point financier réalisé ce matin, la banque verte précise que les expositions totales ('onshore' et 'offshore') de l'entité Crédit Agricole S.A. dans ces deux pays représentaient environ 0,6% de ses engagements commerciaux totaux à la fin 2021.



Les engagements commerciaux pour l'Ukraine s'élèvent à quelque 1,5 milliard d'euros, soit environ 0,15% des engagements commerciaux de Crédit Agricole S.A.



En Russie, les engagements commerciaux de la banque correspondent à environ 0,45% des engagements commerciaux totaux.



Pour mémoire, les activités du groupe bancaire dans les deux pays s'exercent au travers de deux filiales détenues à 100%: la banque de proximité Crédit Agricole Ukraine et la filiale de Crédit Agricole CIB, CACIB AO, en Russie.



Le groupe français précise par ailleurs qu'il n'a consenti aucun nouveau financement à des contreparties russes depuis le début du conflit.



A la Bourse de Paris, l'action Crédit Agricole décrochait de près de 9% lundi dans les premiers échanges, alors que le secteur bancaire européen accusait une baisse de l'ordre de 2,6%.





