Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : exigences prudentielles inchangées en 2020 Cercle Finance • 12/12/2019 à 09:14









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA indique que la BCE lui a notifié ses exigences de capital applicables suite aux résultats du Processus de Revue et d'Evaluation de Supervision, confirmant le niveau d'exigence Pilier 2 (P2R) existant de 1,5%. La banque devra respecter au 1er janvier 2020 un ratio CET1 minimum d'au moins 8,7%, incluant les exigences Piliers 1 et 2, complétées de l'exigence globale de coussins de conservation de 2,5% et contra-cyclique estimé à 17 points de base en fonds propres. Crédit Agricole SA souligne que son ratio CET1 s'élevait à 11,7% au 30 septembre et à 12% pro-forma de la décision du Conseil d'Etat relative à Emporiki, niveau largement supérieur à l'objectif du Plan à Moyen Terme de 11%.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.83%