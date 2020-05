CREDIT AGRICOLE et Dai-ichi Life s'associent pour soutenir la microfinance en faveur des femmes

(AOF) - Afin de soutenir le développement de la microfinance en faveur des femmes, Dai-ichi Life Insurance Company Limited, la succursale de Crédit Agricole CIB à Tokyo et la Fondation Grameen Crédit Agricole ont mis en place un dispositif innovant. Dai-ichi Life Insurance Company a investi 2 milliards de yens dans un schéma de prêt sur 10 ans, structuré par Crédit Agricole CIB, pour favoriser la microfinance en faveur des femmes.

Il s'agit du tout premier programme de prêt de ce type mis en place par le groupe Crédit Agricole. " Cette opération hors du commun illustre parfaitement les Ambitions du Projet Groupe 2022. Elle réaffirme notre modèle orienté vers les clients et nos efforts visant à leurs proposer des solutions innovantes en Asie, tout en renforçant notre engagement en faveur de l'investissement responsable ", déclare Michel Roy, Senior Regional Officer de Crédit Agricole CIB pour l'Asie-Pacifique.

Avec ce partenariat, Dai-ichi Life Insurance Company renforce son engagement en faveur des investissements à fort impact social. " Nous sommes honorés de soutenir financièrement la Fondation Grameen Crédit Agricole et son action en faveur de l'inclusion financière et entrepreneuriale des femmes dans les pays en développement. En tant qu'investisseur institutionnel responsable, Dai-ichi Life continuera à s'engager activement dans les investissements ESG et contribuer à la mise en place d'un cadre social durable dans le monde ", a affirmé Tetsuya Kikuta, Directeur et cadre exécutif de la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

