Crédit Agricole envisage de céder Anima pour faciliter son rapprochement avec Banco BPM

Crédit Agricole aurait indiqué aux autorités italiennes être disposé à céder Anima Holding, la société de gestion d'actifs contrôlée par Banco BPM, afin de faciliter son projet de rapprochement avec la troisième banque italienne. Selon deux sources proches du dossier, cette concession pourrait contribuer à lever les réticences du gouvernement italien, qui dispose de pouvoirs de contrôle sur les opérations de consolidation bancaire. Elle permettrait également de limiter les chevauchements d'activités avec Amundi, filiale de Crédit Agricole et premier gestionnaire d'actifs européen.

La banque française aurait déjà proposé plusieurs garanties informelles à Rome pour prévenir d'éventuelles objections réglementaires et politiques. Ces engagements concerneraient notamment la protection de l'épargne des clients investie dans les obligations souveraines italiennes, un enjeu sensible pour les autorités nationales. Crédit Agricole aurait également évoqué la possibilité de vendre Anima à des investisseurs jugés acceptables par le gouvernement, si l'intégration de Crédit Agricole Italia au sein de Banco BPM venait à se concrétiser. Une telle cession permettrait de simplifier l'organisation des activités de gestion d'actifs du futur ensemble.

Le rapprochement envisagé constitue une étape majeure dans la stratégie de développement de Crédit Agricole en Italie. Selon les modalités présentées lundi, l'opération porterait sa participation dans Banco BPM de 29,3% à 45%, renforçant considérablement son influence sur le marché bancaire italien. La réussite du projet dépendra toutefois de l'accueil réservé par les autorités italiennes et des éventuelles conditions imposées à la transaction. La cession d'Anima apparaît ainsi comme un levier de négociation destiné à faciliter l'obtention des autorisations nécessaires tout en préservant les intérêts stratégiques du groupe français.