Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: entrée au capital de Cosmobilis information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce investir 100 millions d'euros au capital de Cosmobilis, holding de ByMyCAR, premier groupe français de distribution automobile en Europe, qui se développe dans les nouvelles mobilités.



Cette opération, réalisée avec l'appui d'IDIA Capital Investissement, permet à CA Consumer Finance de devenir partenaire stratégique de Cosmobilis, dont les objectifs rencontrent ses propres priorités dans le secteur de la mobilité.



En parallèle, les deux partenaires entrent en négociations exclusives pour créer une co-entreprise paneuropéenne pour les activités de financement automobile, dont le lancement opérationnel devrait intervenir au premier semestre 2023.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%