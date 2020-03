Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole enfonce 10,76E puis 10,3E Cercle Finance • 02/03/2020 à 18:47









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole décroche sous 10,3E, la suite logique de la cassure du support des 12,2E puis des 11,6E (plancher du 30 octobre dernier): le titre valide le comblement du 'gap' des 10,76E du 10 octobre et comme le repli se poursuit, le titre se dirige vers un re-test des 10E

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.15%