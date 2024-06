Crédit Agricole en tête du CAC 40 : Jefferies passe à l'Achat

(AOF) - Le titre Crédit Agricole (+2,99% à 13,97 euros) amplifie le rebond du secteur bancaire français, soutenu par la relèvement de recommandation de Jefferies. L'analyste passe de Conserver à Acheter, avec un objectif de cours relevé de 13,40 euros à 21,60 euros. Le bureau d’études anticipe en moyenne une rentabilité des capitaux propres tangibles de 14% jusqu’en 2026 et il précise que la croissance des dividendes et de l’actif net tangible par action représente une hausse potentielle de 7,61 euros par titre.

L'analyste s'attend par ailleurs à une révision à la hausse du consensus sachant que ses estimations de profits sont plus élevées de 13%.

Les valeurs bancaires françaises se reprennent après deux séances de fortes baisses provoquées par la situation politique française. Ce matin, le rendement du 10 ans français se replie de 2,7 points de base après avoir progressé lundi et mardi.

Dans le cadre de son étude sur le secteur français, Jefferies a confirmé ses recommandations d'Achat sur BNP Paribas et Société Générale et relevé ses objectifs de cours de respectivement 88 euros à 95,60 euros et de 31 euros à 45,90 euros. L'analyste pense que la chute des banques françaises provoquée par la situation politique est exagérée et crée une opportunité.

Selon l'analyste, il serait très difficile pour le RN d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale et les principaux risques pour les banques sont principalement la perspective d'une taxe bancaire (ce problème s'est avéré surmontable dans d'autres pays et ce risque est maintenant largement pris en compte dans les cours) et un retard dans l'union bancaire européenne (défendue en grande partie par le président Macron) avec des ramifications en chaîne pour les fusions et acquisitions.