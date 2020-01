Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : en repli malgré des propos de broker Cercle Finance • 03/01/2020 à 15:46









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole cède 0,7%, ne profitant guère de propos de Citi qui, toujours à l'achat sur le dossier, a relevé son objectif de cours de 12,5 à 14,4 euros ce matin, dans le sillage de la mise à jour de ses prévisions. Les analystes indiquent 'avoir tenu compte des dernières tendances du secteur' bancaire, ce qui les a amenés à ajuster marginalement leurs prévisions de BPA. Cela étant, leur scénario tient désormais compte des perspectives de la banque verte à horizon 2023.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.83%