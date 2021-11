Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : en passe de céder La Médicale à Generali information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé hier soir que sa branche d'assurance était entrée en négociation exclusive avec Generali en vue de la cession de La Médicale, sa filiale d'assurance des professionnels de santé. Créée en 1948, La Médicale - qui compte plus de 300.000 clients en France - génère des primes annuelles de 552 millions d'euros, sur la base de plus de 600.000 contrats en portefeuille à fin 2020. Ses offres sont distribuées par un réseau spécialisé de 125 agents, répartis dans 45 agences. Crédit Agricole précise que l'opération devrait s'accompagner de la cession par Predica, sa compagnie d'assurance vie, du portefeuille de garanties décès commercialisé par La Médicale. Ce périmètre, qui serait également cédé au groupe italien, représente environ 80 millions d'euros de primes liées aux garanties décès. La banque verte explique que ce projet de cession s'inscrit dans le cadre de sa volonté de se focaliser sur le développement de son modèle de bancassurance, 'vecteur de synergies' avec d'autres entités du groupe. La conclusion de l'opération est prévue mi-2022.

