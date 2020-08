Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 10/08/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Le titre Crédit Agricole avance ce lundi de +1%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, notant un 'T2 globalement solide'. Le broker corrige cependant son objectif de cours à la marge, passant de 10,5 à 10,3 euros. La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse toujours entrevoir un potentiel de hausse de +22%. 'Nous ajustons nos anticipations sur 2020/2022e (-4% en, moyenne) afin de monitorer notamment l'évolution du coût du risque. Le titre se traite à ~0.4x sa TBV 19 (similaire au secteur) mais pour un RoE 2021e attendu à ~6% soit près de 1 pp supérieur à ce qui est attendu pour le secteur, avec une prime in fine modérée eu égard par ailleurs à la qualité des fondamentaux', commente Oddo BHF.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.32%