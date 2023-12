Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: émission réussie d'un Cat Bond par Pacifica information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 09:34









(CercleFinance.com) - Pacifica, filiale d'assurance dommages de Crédit Agricole Assurances, annonce avoir fait son entrée avec succès sur le marché des ILS (Insurance-Linked-Securities) en émettant un Cat Bond (obligation catastrophe) de 160 millions d'euros, par le biais de Taranis Re DAC.



Le nominal a été revu à la hausse, par rapport à l'annonce initiale de 100 millions d'euros sur les obligations de catégorie A. Le spread de risque initial des obligations est respectivement de 8,25% pour la catégorie A et de 6,00% pour la catégorie B.



Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de réassurance de Pacifica face au risque de catastrophes naturelles. Elle permet de diversifier ses sources de protection et prévoit une période de protection pluriannuelle allant de janvier 2024 à décembre 2027.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.50%