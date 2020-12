Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : émission d'actions réservée aux salariés Cercle Finance • 23/12/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique que son augmentation de capital réservée aux salariés, dont la période de souscription s'est déroulée du 12 au 25 novembre, a été définitivement réalisée ce 22 décembre avec l'émission et la livraison des actions nouvelles. La banque précise que 47.113 collaborateurs du groupe, en France et dans 17 pays, ont souscrit pour un montant global de 162,9 millions d'euros, entrainant la création de 31.999.928 actions et portant à 2.916.688.640 le nombre total d'actions au capital. L'impact positif sur le ratio CET1 phasé est de cinq points de base pour Crédit Agricole SA et de trois points de base pour le Groupe Crédit Agricole. L'effet sur le BPA de Crédit Agricole SA est d'environ -1%. Il est négligeable sur l'actif net par action.

