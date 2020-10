CREDIT AGRICOLE émet pour 750 millions d'euros d'AT1

(AOF) - Crédit Agricole S.A. émet avec succès des obligations super subordonnées perpétuelles Additional Tier 1 (AT1) à taux fixe révisable pour 750 millions d'euros. Les obligations ont été souscrites par des investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. Elles n'ont pas d'échéance déterminée et porteront intérêt au taux fixe de 4% par an (payé trimestriellement) jusqu'au 23 juin 2028 (exclu).

Les ratios de fonds propres durs (CET1) phasés du Groupe Crédit Agricole et de Crédit Agricole S.A. s'élevaient respectivement à 16,1% et 12,0% au 30 juin 2020, et la distance aux niveaux de déclenchement des restrictions de distributions était de respectivement 636 points de base et 382 points de base.

