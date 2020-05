Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : doit préserver un petit support vers 6,70E Cercle Finance • 21/05/2020 à 10:58









(CercleFinance.com) - Credit Agricole entame une nouvelle phase corrective après avoir plafonné sous les 7,40E: le titre doit préserver un petit support vers 6,70E afin de s'épargner un re-test des 6,02/6,05E des 16 mars et 3 avril.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.28%