Crédit agricole disposé à céder Anima dans son projet avec BPM-sources

La banque française Crédit agricole CAGR.PA a fait savoir aux autorités italiennes qu'elle serait ouverte à une cession du gestionnaire d'actifs Anima Holding ANIM.MI dans le cadre du projet de rapprochement qu'elle a proposé avec Banco BPM BAMI.MI , ont déclaré deux sources proches du dossier.

Une vente d'Anima pourrait permettre de désamorcer d'éventuelles résistances politiques en Italie à une opération combinant Banco BPM et la filiale italienne de Credit Agricole. Elle permettrait aussi d'éviter un chevauchement d'activités avec Amundi AMUN.PA , filiale de Crédit agricoleet premier gestionnaire d'actifs européen.

Afin de lever d'éventuelles réticences du gouvernement italien, qui dispose de pouvoirs de contrôle sur les fusions bancaires, Crédit agricole a proposé de manière informelle à Rome plusieurs garanties concernant la structure de l'opération, notamment sur l'épargne des clients investie dans les obligations d'État italiennes, a rapporté Reuters lundi en citant deux autres personnes familières du dossier.

Mercredi, l'une des personnes au fait du dossier a déclaré que la banque française avait évoqué de façon informelle la possibilité de vendre Anima, contrôlé par Banco BPM, à des investisseurs perçus favorablement par le gouvernement si les projets d'intégration de Crédit agricoleItalia au sein de Banco BPM aboutissent.

Selon les modalités proposées lundi par Crédit Agricole, l'opération porterait à 45% sa participation actuelle de 29,6% dans Banco BPM.

Crédit agricole n'a pas souhaité faire de commentaire. Un porte-parole de Banco BPM a déclaré que l'hypothèse selon laquelle Crédit agricoleserait prêt à céder Anima n'avait aucun fondement, ajoutant que Banco BPM n'avait pas l'intention de vendre cette société.

Banco BPM a obtenu l'an dernier 90% du capital d'Anima grâce à une offre de 1,6 milliard d'euros.

(Giuseppe Fonte à Rome, Valentina Za à Milan et Mathieu Rosemain à Paris; version française Nicolas Delame)