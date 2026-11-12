Crédit Agricole disposé à céder Anima dans son projet avec BPM

Logo du Crédit Agricole devant une agence bancaire à Réze

par Giuseppe Fonte, Valentina Za et Mathieu ‌Rosemain

ROME/MILAN/PARIS, 11 novembre (Reuters) - La banque française Crédit agricole a fait savoir aux ​autorités italiennes qu'elle serait ouverte à une cession du gestionnaire d'actifs Anima Holding dans le cadre du projet de rapprochement qu'elle a proposé avec Banco ​BPM, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Une vente d'Anima pourrait permettre de désamorcer d'éventuelles ​résistances politiques en Italie à une ⁠opération combinant Banco BPM et la filiale italienne de Credit Agricole. ‌Elle permettrait aussi d'éviter un chevauchement d'activités avec Amundi, filiale de Crédit agricoleet premier gestionnaire d'actifs européen.

Afin de lever d'éventuelles ​réticences du gouvernement italien, ‌qui dispose de pouvoirs de contrôle sur les ⁠fusions bancaires, Crédit agricole a proposé de manière informelle à Rome plusieurs garanties concernant la structure de l'opération, notamment sur l'épargne des clients investie ⁠dans les obligations ‌d'État italiennes, a rapporté Reuters lundi en citant deux autres ⁠personnes familières du dossier.

Mercredi, l'une des personnes au fait du dossier ‌a déclaré que la banque française avait évoqué de façon ⁠informelle la possibilité de vendre Anima, contrôlé par Banco ⁠BPM, à des investisseurs ‌perçus favorablement par le gouvernement si les projets d'intégration de Crédit agricoleItalia ​au sein de Banco BPM ‌aboutissent.

Selon les modalités proposées lundi par Crédit Agricole, l'opération porterait à 45% sa participation actuelle de ​29,6% dans Banco BPM.

Crédit agricole n'a pas souhaité faire de commentaire.Un porte-parole de Banco BPM a déclaré que l'hypothèse selon laquelle ⁠Crédit agricoleserait prêt à céder Anima n'avait aucun fondement, ajoutant que Banco BPM n'avait pas l'intention de vendre cette société.

Banco BPM a obtenu l'an dernier 90% du capital d'Anima grâce à une offre de 1,6 milliard d'euros.

(Giuseppe Fonte à Rome, Valentina Za à Milan et Mathieu Rosemain à ​Paris;version française Nicolas Delame)