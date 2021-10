Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : discussions sur une cession au Maroc information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs de marché sur une cession éventuelle de sa participation au sein de sa filiale crédit du Maroc, Crédit Agricole SA confirme être en discussions à ce sujet avec le groupe marocain Holmarcom. Ces discussions sont à un stade préliminaire sans aucune certitude quant à la matérialisation d'une cession. Crédit Agricole communiquera en temps voulu si ce projet venait à se concrétiser et dans l'intervalle, ne commentera pas plus avant sur ce sujet.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -2.09%