Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : DG nommé pour CA Leasing & Factoring Cercle Finance • 04/05/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Hervé Varillon comme directeur général de Crédit Agricole Leasing & Factoring à compter du 4 mai. Il occupait le poste de directeur général adjoint en charge du fonctionnement au Crédit Agricole d'Ile-de-France depuis 2016. Après un début de carrière chez Deloitte puis Peat Marwick, il a occupé pendant sept ans différentes fonctions dans différentes filiales d'activité de marchés du groupe BNP Paribas, avant de rejoindre le groupe Crédit Agricole et le métier du crédit-bail en 2003.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -5.69%