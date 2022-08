Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: deux nouveaux directeurs généraux délégués information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 18:23









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du lancement de son nouveau Plan 'Ambitions 2025', Crédit Agricole S.A. se dote d'une nouvelle organisation.



Par conséquent, le Conseil d'Administration, réuni ce jour, a nommé deux nouveaux Directeurs généraux délégués, à savoir :



Jérôme Grivet, Directeur général délégué à compter du 1er septembre 2022, aura la responsabilité du Pilotage et des fonctions de contrôle.



Olivier Gavalda, Directeur général délégué à compter du 1er novembre 2022, aura la responsabilité du Développement.



Après avoir débuté sa carrière dans l'Administration et avoir occupé divers postes, Jérôme Grivet est occupait depuis mai 2015 la fonction de Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., en charge des finances puis du Pôle Pilotage Groupe.



De son côté, Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole où il est entré en 1988. En 2015, il était nommé Directeur général adjoint en charge du Pôle Développement, Client et Innovation de Crédit Agricole S.A.. Depuis le 4 avril 2016, Olivier Gavalda est Directeur général du Crédit Agricole d'Ile-de-France.





