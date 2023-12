Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: des mesures renforcées pour le climat information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait part de mesures de renforcement de sa stratégie climat, ainsi que de nouvelles trajectoires de décarbonation de ses portefeuilles de financement pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone à horizon 2050.



Il concentrera ses moyens financiers sur le soutien aux énergies renouvelables et aux infrastructures bas-carbone, notamment en triplant les financements annuels en France par Crédit Agricole Transitions & Energies sur les énergies renouvelables entre 2020 et 2030.



La banque souhaite aussi réaliser une réduction des émissions de CO2e financées deux fois plus rapide que le scénario Net Zero 2050, avec une baisse des émissions financées de -75% sur le secteur pétrole et gaz d'ici 2030 (par rapport à 2020) contre -30% annoncés en 2022.



En termes de gouvernance, Crédit Agricole annonce la création de deux nouveaux comités, de l'engagement sociétal (constitué de membres du conseil d'administration) d'une part et de la stratégie ESG (présidé par le directeur général) d'autre part.





