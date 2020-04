Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : des mesures d'aides pour les agriculteurs Cercle Finance • 03/04/2020 à 16:22









(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole annonce avoir adapté son dispositif d'accompagnement des clients aux particularités du marché des agriculteurs. Le groupe annonce que plusieurs mesures d'accompagnement sont mises à leur disposition. Le Crédit Agricole propose les Prêts garantis par l'Etat à un taux de 0% et sans frais de dossier (hors frais de la garantie d'Etat) et des pauses sur les remboursements de crédits sans frais supplémentaires (hors intérêts du contrat initial), y compris pour les financements du matériel agricole (prêts Agilor). La banque propose également aux agriculteurs le report d'échéances pour les crédits-bails mobiliers ou immobiliers jusqu'à 6 mois sans majoration de taux et sans frais de gestion, des procédures accélérées d'accord de crédits en moins de 5 jours pour les situations les plus urgentes et l'aménagement des contrats d'affacturage pour les clients, au cas par cas, sans frais de dossier.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -2.43%