Crédit Agricole: des bénéfices en croissance au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole publie au titre du deuxième trimestre 2022 un résultat net part du groupe sous-jacent en progression de 18,1% à 1,91 milliard d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en hausse de 7,4% à 2,79 milliards.



Toujours en sous-jacent, la banque explique avoir profité d'une hausse régulière de ses revenus depuis 2017, avec une croissance de 6,2% à 6,19 milliards pour le trimestre écoulé, ainsi que d'un effet ciseaux positif, ses charges hors FSU ne s'étant accrues que de 5,2%.



Elle revendique une activité commerciale dynamique avec notamment des croissances de production à deux chiffres en affacturage, entreprises et assurances dommages, ainsi qu'en grande clientèle (banque de financement, de marché et d'investissement).





