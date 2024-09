Crédit Agricole dépasse le seuil de 10% au capital d'Ubisoft, au-dessus de Tencent

Crédit Agricole a dépassé le seuil de 10% au capital du géant du jeu vidéo français Ubisoft, dont il détient désormais 11,96%, a indiqué vendredi l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans un avis, ce qui le place devant l'entreprise chinoise Tencent.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), banque de financement et d'investissement du groupe français, détient également 11% des droits de vote de l'éditeur à l'origine des séries "Assassin's Creed" et "Rayman", est-il précisé.

A ce niveau, elle se retrouve donc devant le poids lourd du secteur Tencent, allié de la famille Guillemot, fondatrice et actionnaire principal d'Ubisoft. L'entreprise chinoise avait officialisé en 2022 une montée au capital d'Ubisoft en accord avec la famille, s'engageant à limiter sa participation directe à 9,99% jusqu'en 2030.

Dans son avis, l'AMF indique que Crédit Agricole n'exclut pas d'acquérir davantage d'actions Ubisoft, "en fonction des conditions de marché", sans toutefois aller jusqu'à en prendre le contrôle.

Le cours de Bourse d'Ubisoft, qui a dégringolé de 55% depuis le début de l'année, a récemment souffert après la révision à la baisse des objectifs financiers et l'annonce du report à février 2025 de la sortie du jeu "Assassin's Creed Shadows".

Contacté par l'AFP, Ubisoft n'a pas souhaité faire de commentaire.