Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : démantelement partiel de mécanisme 'Switch' Cercle Finance • 16/01/2020 à 07:22









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA annonce qu'il démantèlera le 2 mars 35% du mécanisme de garantie 'Switch', correspondant à un transfert vers les Caisses régionales d'une partie de ses exigences prudentielles au titre de ses activités d'assurances contre une rémunération fixe. Le débouclage partiel de cette opération intragroupe vient renforcer la capacité bénéficiaire de Crédit Agricole SA avec un impact relutif de 58 millions d'euros en 2020 et d'environ 70 millions en année pleine sur le résultat net part du groupe. L'impact de l'opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA sera de l'ordre de -40 points de base à partir du 31 mars 2020. La banque confirme son objectif de CET1 du plan à moyen terme à un niveau de 11%, niveau se comparant à l'exigence SREP de 8,7%.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.20%