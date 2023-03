Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : décroche en 'gap' sous les 11,3E information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 14:13









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole sort brutalement de son canal ascendant moyen terme et décroche en 'gap' sous les 11,3E (plancher du 8 février au 9 mars) et se prépare à combler le 'gap' des 10,70E du 24 janvier et probablement dans la foulée celui des 10,55E du 20/01.

Le titre devrait retrouver du soutien au niveau de l'ex-zénith de la mi-août 2022, c'est à dire vers 10,05/10E.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.19%