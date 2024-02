Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole : décroche de -6% vers 12,23E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole décroche de -6% vers 12,23E.

La Banque enregistre une chute de -25,2% de son RNPG, à 1,334MdsE mais c'est supérieur aux 1,28MdsE attendus.

Mais le titre chute car certaines faiblesse inquiètent, et notamment le plongeon de -47,3% des revenus du métier Assurances (forte sinistralité climatique).

Crédit Agricole ouvre un 'gap' de rupture sous 12,87E et plonge en direction du palier des 11,8E (ex-résistance du 15/09 au 29/11/2023.







