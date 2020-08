Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : débordement de la médiane des 8,65E Cercle Finance • 28/08/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole effectue un nouveau débordement de la médiane des 8,65E et se rapproche de 8,90E: le titre reste en effet prisonnier d'un corridor 8,00/9,30E depuis début juin... mais une autre lecture du graphique décrirait un biseau dont la borne basse correspond à une oblique qui gravite actuellement vers 8,3E: c'est le support à surveiller en cas de repli.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.95%