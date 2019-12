Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : déborde les 13E, le gain annuel dépasse 38% Cercle Finance • 13/12/2019 à 19:40









(CercleFinance.com) - Alors que les taux reprennent un peu d'altitude, Crédit Agricole déborde les 13E: c'est la suite logique du débordement des 12,75E après un rebond sur 12,125E le 3 décembre... le titre devrait prolonger le mouvement haussier jusque vers 13,4E voir 13,6E et retracer la résistance de fin avril 2018. Crédit Agricole affiche désormais plus de 38% de hausse cette année.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.01%