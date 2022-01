Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole: dans le vert, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 17:32









(CercleFinance.com) - Credit Agricole gagne près de 2% à Paris, soutenu par l'analyse de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, au vu d'un potentiel de progression de l'ordre de 30% estimé pour l'action du groupe bancaire par rapport à son objectif de cours rehaussé à 17,5 euros, contre 16,1 euros précédemment.



Dans une note sectorielle, le broker se déclare particulièrement haussier pour les banques françaises pour trois raisons clés, à savoir un potentiel de revalorisation massif, un rendement du capital attractif et des catalyseurs attendus cette année.



Jefferies reste 'constructif' sur les valeurs bancaires européennes, notant que si elles ont connu un fort début d'année 2022, ce rebond n'est qu'un rattrapage, 'les banques n'étant que 6% au-dessus de leurs niveaux pré-Covid contre 11% pour le marché'.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.65%