Crédit Agricole: dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole prend plus de 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, sur fond d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 15,6 euros.



Le broker juge le titre sous-valorisé à sept fois 2025 -six fois en excluant Amundi-, et avec environ 15% de potentiel de hausse, 8% de rendement, ainsi qu'un historique de dépassement des attentes de résultats et de valorisation des acquisitions.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,92 EUR Euronext Paris +1,42%